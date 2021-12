Previsão é que a chuva permaneça nos próximos dias

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo, a previsão é que o mau tempo permaneça nesta segunda-feira, 23, em Salvador, com sol entre muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura mínima prevista é de 22° e a máxima de 29°.

Na terça, 24, o tempo melhora levemente, com sol entre algumas nuvens e chuva rápido durante o dia e à noite, mas para os próximos dias o Inmet indica que a condição atmosférica permanecerá chuvosa.

A balneabilidade da água também ficou comprometida, por isso é importante que os frequentadores estejam atentos à condição das praias. Até o domingo, 22, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontava 10 praias impróprias para banho em Salvador e região metropolitana.

Entre os locais não indicados estão as praias de Periperi, Penha, Pedra Furada, Boa Viagem e Marina Contorno (entre a Marina e o restaurante Amado). A do Porto da Barra, por exemplo, apesar de ter sido considerada própria pelo órgão, estava praticamente vazia e com acúmulo de resíduos na areia.

Segundo uma comerciante da região - que não quis se identificar -, alguns ratos foram encontrados na praia.

