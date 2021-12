Previsão é de tempo nublado com chuva e queda de temperatura

Com temperaturas variando entre 21° e 28° C, o dia nesta segunda-feira, 28, em Salvador, deve permanecer nublado com pancadas de chuva a qualquer momento. De acordo com o Climatempo, chove mais forte nesta terça-feira, 29, e o sol volta a sair entre nuvens na quarta-feira, 30. Até domingo, 4 de maio, porém, o tempo deve permanecer instável e a temperatura não passa dos 29°.



Domingo de chuva

Em Salvador, o dia ontem foi de tempo nublado com pancadas de chuva. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelam que choveu, aproximadamente, 14 milímetros. A intensidade dos ventos atingiu 17 km/h.



Segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 16h de domingo, 27, foram registradas oito solicitações. Um imóvel desabou (o bairro não foi informado) e outro ameaçava cair; houve três deslizamentos de terra; uma árvore foi derrubada e dois muros ameaçavam ruir.

