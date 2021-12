Previsão é de mau tempo em Salvador até a próxima sexta

Risco de chuva volumosa é a previsão divulgada pelo Climatempo para os próximos dias na capital baiana. Por conta disso, segundo o órgão, o risco de deslizamentos e alagamentos continua elevado na cidade.

A "tendência" é de dias e noites chuvosas até a próxima sexta-feira, 22, em Salvador. Somente no próximo sábado, 23, é que está previsto sol com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme.

"A presença de um sistema de alta pressão no oceano faz com que os ventos soprem do mar em direção à costa da Bahia, favorecendo a formação de nuvens carregadas nos próximos dias", destacou, em nota, o Climatempo.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), algumas regiões da cidade já registraram mais de 200 mm de chuvas entre a manhã do dia 13 de maio e a manhã do dia 16 de maio. Alto do Peru (207 mm) e Pirajá (219 mm) foram alguns dos bairros com maiores índices de chuva.

Ressaca

Além da chuva volumosa, ainda segundo o Climatempo, o vento persistente também provoca agitação marítima e há risco de ressaca no litoral baiano nos próximos dias.

