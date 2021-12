Previsão é de mais chuva na capital e seca no interior

No período de 24 horas, caiu cerca de 52 milímetros de chuva em Salvador - entre a última quarta e esta quitna-feira, 18,pela manhã. Apesar dos estragos causados na cidade, o volume de precipitação ainda está abaixo de 20% da média histórica para todo o mês de abril, que é de 325 mm.

Na capital, a previsão meteorológica do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) anuncia chuvas durante o final de semana. Mas para as regiões norte e nordeste do Estado - onde a seca castiga 251 municípios há meses - ainda é de estiagem.

Por conta de uma frente fria carregada de ventos úmidos que vêm da faixa leste e do litoral sul da Bahia, o céu ficará nublado a parcialmente nublado em Salvador. No Recôncavo e regiões sul e sudeste do Estado, ocorrerão chuvas moderadas durante o dia e mais intensas no final da tarde e à noite.

"Em termos percentuais, choveu menos de 20% da capacidade de chuva esperada para o mês de abril, que marca o início do período chuvoso na faixa litorânea do Estado", explicou o meteorologista Heráclio Alves, que completou: "Praticamente, só choveu com intensidade ontem (quarta-feira)".

Itaparica - Choveu também na Ilha de Itaparica, região afetada pelo racionamento de água da Embasa, segundo informou o gerente local do órgão, Ariosvaldo Gama. O gestor disse que um balanço da precipitação na Barragem de Tapera será feito nesta sexta, 19, pela manhã.

