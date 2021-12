Previsão é de céu coberto no fim de semana

O serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que a previsão do tempo para o final de semana, incluindo o Dia do Trabalho, terá predomínio de céu encoberto e chuvoso em praticamente todas as regiões da Bahia.

Ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico contribuem para chover nas regiões do Recôncavo, sul e sudoeste.

Além disso, a frente fria que passou no inicio dessa semana ainda está influenciando o tempo no Estado, ou seja, mesmo afastada da costa, este sistema continua intensificando os ventos e trazendo mais umidade e chuvas para as localidades mais próximas ao litoral.

Mesmo com o predomínio de céu encoberto e chuvoso nos próximos dias, as temperaturas elevadas (com máximas podendo chegar aos 31° C) é outro elemento que também deverá contribuir para intensificar essas chuvas, principalmente, no sul e Recôncavo baiano, onde há possibilidade de ocorrer trovoadas.

Em Salvador e região metropolitana, onde as temperaturas estão elevadas (com mínima de 21° C e máxima de 30° C), o predomínio será de céu encoberto e chuvoso na maior parte do período.

Chapada

Para as demais regiões do Estado, também há previsão de chuvas, embora estas sejam de fraca intensidade. No entanto, nas regiões oeste, do São Francisco e Chapada Diamantina, não se descarta a possibilidade de ocorrer chuvas fortes.

