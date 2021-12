Previsão é de 206 mil alunos circulando na cidade

A cidade mudará a partir de segunda-feira, 18. Isso porque boa parte dos 200 mil alunos da rede particular de ensino voltarão às salas de aula. Para a mesma data está programado o retorno dos cerca de 6 mil estudantes das instituições municipais. Já as escolas estaduais, com quase um milhão de estudantes, só voltarão a funcionar em abril, tentando recuperar o atraso provocado pela greve dos professores do ano passado, que durou 115 dias.

Por enquanto, a grande movimentação acontece mesmo é nos arredores de colégios da rede privada. Sophia Rangel, 2 anos, começou a experimentar este universo na última quinta-feira, quando foi pela primeira vez a uma instituição de ensino, o Colégio Patamares.

A boa localização e referências a respeito da equipe pedagógica foram os critérios utilizados para a escolha da instituição pelos pais de Sophia, a advogada Eliane Rangel, 34 anos, e o engenheiro Ricardo Rangel, 36.

"Buscamos proporcionar mais tranquilidade e acolhimento para nossa filha, em uma instituição que todos se conhecem, longe dos grandes engarrafamentos e da impessoalidade das instituições maiores. Claro que sem descuidar do projeto pedagógico, que é muito bom", explicou a advogada.

A aluna da rede municipal Jéssica Santos de Souza, 16 anos, também voltará à rotina dos estudos na segunda-feira. "Estou ansiosa. Com saudades dos colegas e dos professores", afirmou. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Educação, alguns colégios tiveram aulas adiadas devido a reformas.

Estadual - Os alunos da rede estadual terão que esperar mais. Depois da greve dos professores, as aulas foram remarcadas para o mês de abril. Na segunda-feira, a Secretaria Estadual da Educação (SEC) divulgará balanço e mais informações sobre o início do ano letivo. Pelo menos 700 mil alunos tiveram matrículas revalidadas automaticamente pelo governo do Estado.

