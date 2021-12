Previsão de tempo sugere lazer na praia e em parques

Praias ou os parques da cidade são boas opções de lazer neste final de semana natalino. O Parque Metropolitano de Pituaçu e o Parque da Cidade, no Itaigara, além do zoológico, em Ondina, estarão abertos em horário normal, das 8 às 18h. Para quem prefere o banho de mar, a previsão do tempo indica que há pouca chances de chuva.

Segundo o Centro de Previsão e Estudos de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), há 5% de chances de chuva na capital e poucas nuvens devem aparecer, neste sábado, deixando o dia claro, ideal para ser aproveitado em espaço aberto como o Parque de Pituaçu. Lá, há duas quadras poliesportivas; área destinada a patinação e skate; parque infantil; píer com aluguel de pedalinhos; aluguel de bicicletas; as obras do acervo do artista Mário Cravo e uma vasta área verde com pista para caminhadas. No Parque da Cidade também há pistas para caminhadas.

adblock ativo