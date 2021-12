Previsão de chuvas fracas para o primeiro dia de Carnaval

A quinta-feira, 20, em Salvador, será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidades de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As informações são da Defesa Civil (Codesal).

Conforme o órgão municipal, não há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra para hoje. A previsão é a mesma para sexta, 21, e sábado, 22.

Ainda segundo o informativo da Codesal, a presença de nebulosidade e a ocorrência de chuva na capital baiana estão associadas ao Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e aos ventos úmidos provenientes do oceano.

