As áreas de instabilidade na Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) são responsáveis por manter o céu nublado em quase todo estado. Em Salvador, segundo informações do Instituto de Meteorologia da Bahia (Inmet), a previsão é de chuva até esta quarta-feira, 13.

Apesar dos dias nublados com períodos de chuva, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, informou que o último aviso de mau tempo registrou até as 21h desta terça, 11, más condições do mar para áreas a quase 200 km da praia, não interferindo nas condições marítimas para a costa da praia. Ainda de acordo com a Marinha, a tendência é de que o mar se acalme durante os próximos dias.

Na Bahia, segundo o Climatempo, é esperado mais chuva durante esta semana e grandes acumulados, principalmente, para o oeste e o sul do estado, onde há expectativa de mais 100 mm no período de cinco dias. A parte central, também, continua com chance de fortes pancadas de chuva, especialmente até a quinta, 14.

Roseli Servilha* Previsão de chuva é mantida em Salvador até quarta-feira

Tempestade

A população baiana vivenciou um período intenso de chuva acompanhado de nebulosidade no último sábado e domingo. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados retratando o que algumas pessoas chamaram de “Ciclone”.

“Nuvens cumulonimbus provocam raios, trovões, ventos fortes” “Nuvens cumulonimbus provocam raios, trovões, ventos fortes”

A meteorologista do site Climatempo, Josélia Pegorim, explicou que o que as pessoas filmaram foram nuvens muito carregadas que cresceram, também, sobre o mar, no litoral norte da Bahia, e foram visíveis da praia. “Foram nuvens do tipo cumulonimbus que provoca raios, trovões, ventos fortes e, muitas vezes, despejam chuva muito forte em pouco tempo sobre um lugar”.

Ela explica, ainda, que nuvens parecidas se formam quando há a presença de frente fria forte no litoral da Bahia. “Muitas vezes temos nuvens tenebrosas assim, pelo interior da Bahia, que crescem quando há excesso de calor e de umidade no ar”, acrescentou Pegorim.

Navegação

Os ventos fortes também dificultaram a embarcação Juracy Magalhães de fazer as manobras nos terminais de Bom Despacho e São Joaquim. Segundo a assessoria da Internacional Travessias, o problema aconteceu em virtude dos fortes ventos, que atingiram as rampas de atracação dificultando a manobra.

A viagem estava prevista para acontecer às 20h, mas o barco só conseguiu seguir viagem às 20h40.

Após chegar em São Joaquim, às 21h44, o desembarque só aconteceu às 23h20, depois de muitas tentativas feitas pela tripulação. Ainda de acordo com a Internacional, o sistema voltou a funcionar normalmente nesta quarta.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo