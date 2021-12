Prestes a definir secretariado, Bruno Reis deve definir espaço do MDB ainda nesta terça, 22

Bruno Reis (DEM) prefeito eleito de Salvador, recuperado da Covid-19, volta ao trabalho com a missão de definir as peças que vão compor a equipe de governo. Na noite desta terça-feira, 22, Reis se reúne com o presidente estadual do MDB, Alex Futuca, e com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior. Com isso deve definir o nome do partido que vai comandar a Secretaria de Ordem Pública (Semop), de acordo com informações do Portal Muita Informação.

Bruno deve finalizar, ainda esta semana, a definição dos quadros para a gestão. Na próxima semana a equipe completa já deve estar definida. Na Secretaria de Comunicação, o nome cotado para assumir a pasta é o da jornalista Renata Vidal, no lugar de Pacheco Maia, que por sua vez deve ir para a TV Assembleia, substituindo Igor Dominguez.

Tiago Dantas, atual secretário de Gestão, é cotado para comandar a Secretaria da Fazenda, em substituição ao ex-governador Paulo Souto, que vai compor a equipe do prefeito ACM Neto em 2021.

Já Fábio Mota atual secretário de Mobilidade, deve ser ir para a Secretaria de Educação. Fabrizzio Muller, atualmente na Transalvador, deve assumir a Semob. Marcus Passos , atual secretário da Semop, deve gerir o órgão de trânsito.

Manobras

Duda Sanches ou Kiki Bispo, ambos do Democratas, devem ganhar função especial no Executivo. Com isso, o vereador Orlando Palhinha deve ser mantido na Câmara, já que é o primeiro suplente do partido.

Assim como deve acontecer com o vereador Luiz Carlos, que pode integrar o primeiro escalão de Bruno, abrindo assim, uma vaga para Alberto Braga, primeiro suplente do partido.

