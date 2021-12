Pressionado, Bacelar sai da Secretaria de Educação

O secretário de Educação de Salvador, João Carlos Bacelar, pediu demissão nesta terça-feira, 30. Pressionado por acusações e escândalos, foi a segunda baixa da gestão de ACM Neto. O anúncio da decisão foi feito nesta terça, 30, numa reunião com a bancada municipal do PTN, partido que comanda na Bahia. Em seu lugar, assume o ex-deputado Jorge Khoury.

A posse de Khoury acontece já nesta quarta-feira, 31, na sede da secretaria. Bacelar retoma seu mandato na Assembleia Legislativa, de onde tira o suplente Uziel Bueno. Em nota de sua assessoria, ACM Neto destacou "a grande contribuição do secretário no período em que comandou a educação municipal":

"É um parceiro e amigo, que trabalhou com afinco e competência no exercício do cargo. Nos deixa para enfrentar os desafios do Parlamento e certamente com o sucesso que sempre obteve nos cargos que exerceu. Ele volta ao Legislativo para trabalhar com a inteligência e o brilhantismo que sempre marcou a sua atuação", diz o prefeito na nota.

O novo secretário foi professor da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (Juazeiro), prefeito de Juazeiro, deputado federal (1991/2011), secretário de estado nas pastas de Indústria, Comércio e Mineração e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

adblock ativo