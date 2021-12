Presos tinham "coquetel" Molotov na mochila

Cinco pessoas foram presas neste sábado, 22, no Centro de Salvador, durante as manifestações, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Três foram detidos nos Barris, em frente à Biblioteca Central, com cinco coqueteis molotov, além de balas de gude na mochila.

Segundo a polícia, o grupo escondia os rostos com as camisas no momento da abordagem. Todos foram encaminhados para a 7ª delegacia, no Rio Vermelho, para prestar depoimento.

Outros dois foram flagrados quando tentavam assaltar uma loja de calçados na Avenida Sete de Setembro e foram levados para a 14ª Delegacia, na Barra.

