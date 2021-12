Presos suspeitos de roubar mulheres em Matatu de Brotas

Daniel Ribeiro dos Santos, conhecido como 'Dan', de 19 anos, e Bruno Weslei Gomes Santos, o 'Boladão', 18, foram presos nesta quarta-feira, 22, suspeitos de roubar três mulheres no último domingo, 19, numa rua no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador.

Equipes da 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) identificaram os jovens por meio de imagens de câmeras de segurança. No vídeo, eles roubam as vítimas, entraram em um carro modelo Ford Ka, de cor branca, e fogem. O veículo foi encontrado com os pertences de uma das mulheres na terça, 21, no bairro de Fazenda Grande.

Daniel tem diversas passagens por roubo e uma por corrupção de menor. Já Bruno foi apreendido quando adolescente por praticar assaltos. Os dois foram autuados em flagrante por receptação e seguirão para audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

adblock ativo