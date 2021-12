Presos suspeitos de morte de padre; polícia fala em extorsão

Extorsão pode ter motivado a morte do padre Francisco, da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no último domingo, 5. Foi o que concluiu a polícia após a prisão dos suspeitos de terem cometido o crime, Robson de Souza Oliveira, 26, e André Ferreira Amaral. "As informações que temos delineiam para crime de extorsão. Os autores estavam insatisfeitos pela não permanência de pagamento para Robson e por isso começaram a planejar o crime", disse o delegado Marcelo Sansão, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Robson e André foram detidos por policiais militares de Valença, após denúncia da população. Eles estavam na cidade de Igrapiúna. Após a prisão, a dupla confessou o homicídio, segundo o delegado.

A polícia já tinha identificado Robson como principal suspeito do assassinato, já que encontrou 49 ligações realizadas entre ele e o padre no período de 9h28 e 12h48 do dia do crime. A vítima foi morta às 13h14 em Itapuã.

O delegado também explica que testemunhas descreveram Robson e André e disseram que os suspeitos usavam roupas típicas de surfistas. Robson é praticante do esporte.

Durante a investigação, a polícia constatou que o Padre dava dinheiro a Robson há no mínimo três meses. Não há informações da motivação desse pagamento, mas o delegado acredita que o padre tentou interromper ou não aceitou aumentar o valor, o que teria motivado o crime. No dia do homicídio, foi feito saque na conta do religioso.

O delegado disse que o primeiro dos 18 golpes desferidos no padre foi dado por André, mas Robson permaneceu mais tempo ao lado do corpo da vítima. Após o crime, eles fugiram levando o carro do religioso.

Robson, que é usuário de drogas e não trabalhava, não tem passagem pela polícia.

