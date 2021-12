Presos suspeitos de morte de jovem no subúrbio de Salvador

Dois suspeitos de participar da morte do entregador Wallace Souza Santos no início de junho foram presos nesta terça-feira, 22, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles foram presos em flagrante por assalta após rondas policiais serem avisadas por transeuntes dos crimes. Com eles foram localizadas duas pistolas 380. O trio foi encaminhado junto com materiais para a Central de Flagrantes e autuado por porte ilegal de arma.

O comandante da 18ª CIPM, major PM Luís Paulo Ribeiro Neri informou que dois dos conduzidos são suspeitos de participação no homicídio do entregador por delivery Wallace Souza Santos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a relação deles com o caso.

O caso

Wallace Souza Santos de 22 anos foi encontrado morto no dia 10 de junho em um córrego no do Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário de Salvador por uma equipe dos Bombeiros. Ele estava desaparecido a três dias, após sair para fazer uma entrega para a sorveteria que trabalhava e não retornar.

O jovem foi de motocicleta fazer a entrega junto com um colega de trabalho quando foram parados por criminosos e levados para uma mata da região. Uma quadrilha rival chegou ao local e houve uma troca de tiros. O colega conseguiu fugir, mas Wallace foi atingido.

Após o corpo ser encontrado, amigos e familiares de Wallace prestaram uma última homenagem a ele em uma quadra no Conjunto Sr. do Bonfim, também na região.

Wallace Souza Santos trabalhava fazendo entregas por delivery em uma sorteria | Foto: Reprodução

