Presos suspeitos de integrar quadrilha de roubo a caixas eletrônicos

Apontados pela polícia de integrar uma quadrilha de roubos a caixas eletrônicos na Grande Salvador, o ex-armador do Exército Evilásio Araújo de Souza, de 23 anos, e Gabriele da Silva Santana, 26, foram presos na segunda, 10, no bairro de São Caetano, na capital baiana.

Na manhã desta terça, 1 1, Evilásio foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e negou as acusações: “Eu não assumo nada, não sei por que vim parar aqui”.

Mas quando foi questionado pelo delegado Marcelo Sansão sobre as roupas encontradas junto aos seus pertences, iguais as utilizadas em uma ação que foi registrada por câmeras de segurança, Evilásio confessou o crime: “Um vizinho do bairro me chamou, estava desempregado e acabei aceitando. A gente vem parar aqui por más amizades”.

O delegado Marcelo Sansão informou que a quadrilha é responsável por assaltos e arrombamentos aos caixas localizados na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Instituto de Ciência da Saúde, da Universidade Federal da Bahia (ICS/UFBA), da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC) e do supermercado o Dia, localizado em Simões Filho.

Sansão disse também que a função de Gabriele da Silva dos Santos, 26, era atrair os seguranças e vigilantes dos estabelecimentos e logo após rendê-los: “A Gabriele chegava aos locais bem vestidas e chamava o segurança ou vigilante, solicitando um favor ou uma informação. Ao indivíduo se aproximar, ela sacava a arma e o rendia, tomando arma e colete, enquanto os comparsas vinham logo em seguida com os maçaricos”.

