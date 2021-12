Presos suspeitos de gerenciar 'boca de fumo' de facção

De execuções cruéis, com decapitação e exibição de cabeça em poste, às funções relativas à logística do tráfico de drogas. Estas eram as atribuições de Elisberto Pereira da Silva, de 22 anos, conhecido como Bebel, Rasta ou Tarzan, dentro da facção criminosa Katiara, de acordo com a polícia.

Ele foi preso no início da manhã de segunda-feira, 22, por policiais da 31ª CIPM no bairro de Valéria, com 70 Kg de maconha prensada e 1 kgde cocaína. Na mesma operação, Elton da Silva Pereira, 24, o Zeca, também foi preso.

O bairro de Valéria é quartel-general da Katiara em Salvador, facção comandada por Adílson Souza Lima, o Roceirinho, 34, que cumpre pena no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande (MS).

Segundo o delegado Alexandre Narita, do Setor de Narcóticos do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Rasta e Zeca ocupam 'cargos' de gerência na facção. "Eles são duas peças importantes da Katiara, responsáveis diretos pelo recebimento e armazenamento da drogas em Valéria. Zeca fica mais responsável pela parte da contabilidade e Rasta pelos homicídios", explica Narita.

De acordo com o delegado Jamal Amad, do Departamento de Homicídios, só em janeiro, ocorreram sete homicídios em Valéria e adjacências, entre eles, o caso do decapitado Pedro de Almeida Rodrigues (dia 26/1), que teve a cabeça exposta em um poste. "Este fato provocou temor na sociedade e fez o DHPP e a 31ª CIPM atuarem fortemente na região", explica Jamal.

Lagoa em disputa

Conforme informações da 31ª CIPM, o bairro de Nova Brasília de Valéria, na região da Lagoa da Paixão, virou alvo de disputa entre os traficantes da Katiara e da facção Caveira, moradores de Fazenda Coutos. Os bairros são separados pela Estrada do Derba (a BA- 528).

Segundo Patrícia Brito, a disputa é responsável pela maioria dos assassinatos. A delegada disse que o traficante Romilson dos Santos Brito, o Da Roça, é o executor do bando da Fazenda Coutos e foi preso no último dia 13. Da Roça trabalha para um homem conhecido pela polícia apenas como Europeu.

Substituiu Mamano

A delegada informou que o nome de Rasta começou a surgir nas investigações de homicídio na região de Valéria após a morte de Rodrigo Ferreira dos Santos, o Mamano, de 28, em dezembro de 2014. Mamano era o gerente do tráfico da Katiara em Valéria e morreu em confronto com a PM. Na época, houve protestos e ônibus foram incendiados no bairro.

Ao ser apresentado nesta terça à imprensa na sede do DHPP, Rasta negou participação nos homicídios. No entanto, admitiu pertencer a Katiara e disse receber R$ 750 por semana para tomar conta dos 70 kg de maconha que foram apreendidos.

Rasta foi preso na Rua Antônio Lisboa Ribeiro, em Valéria, e apontou um charco, onde a maconha estava escondida. Zeca foi preso na Rua Nova Bahia, no mesmo bairro. Segundo Narita, foram encontradas com Zeca porções de maconha e cocaína e um caderno com anotações sobre a venda.

