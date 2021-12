Presos suspeitos de esfaquear fisioterapeuta a mando de namorado

Os dois suspeitos da tentativa de feminicídio contra a fisioterapeuta Isabela Oliveira Conde, de 36 anos, foram presos nesta quinta-feira, 14, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Periperi, em Salvador. As prisões ocorreram em circunstâncias distintas e em cumprimento a mandados de prisão temporária.

Enquanto Alex Pereira dos Santos, 26, foi capturado no final da tarde, na casa de uma irmã em Simões Filho, na região metropolitana (RMS), Adriano Santos de Jesus, 29, foi encontrado pela manhã, nas imediações da casa onde mora no Alto do Saldanha, em Brotas.

Investigações coordenadas pela delegada Simone Moutinho, titular da Deam de Periperi, revelam que o então namorado de Isabela, o jornalista Fábio Barbosa Vieira, 37, o Fábio Peixe, prometeu pagar R$ 500 para cada um dos suspeitos matar a fisioterapeuta.

No último dia 28, quinta de Carnaval, ela foi agredida com 69 facadas dentro do próprio carro. Isabela só não morreu porque se fingiu de morta e acabou jogada pelos criminosos em uma ribanceira às margens da BR-324. Fábio foi preso horas após o crime e confessou o plano de matar Isabela.

Confessou participação

Em depoimento na Deam de Periperi, Alex confessou participação no crime. “[Participei do crime] Porque eu já estava cheio de droga na mente, devendo, precisando de dinheiro para comprar fraldas para meu filho e com agiota me cobrando, apertando minha mente. Tudo por causa da droga”, afirmou.

Ele foi apontado como um dos coautores por Fábio durante novo depoimento colhido pela delegada Simone Moutinho na Cadeia Pública, onde ele está preso.

Após o depoimento, as equipes foram ao Alto do Saldanha, mas Alex já havia fugido. Familiares disseram que no dia 1º ele acordou por volta das 8h e foi à casa de Fábio cobrar o restante de um dinheiro. Foi quando soube que Isabela não havia falecido e Fábio estava preso.

