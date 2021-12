Presos soldados envolvidos em briga em bar no Rio Vermelho

Os soldados Gervásio Augusto Carvalho da Silva Junior (14ª CIPM), Ramon Cerqueira Andrade (36ª CIPM) e Adilson Prazeres Barbosa (36ª CIPM), que se envolveram em uma confusão no 30 Segundos Bar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 26, segundo informou a Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a PM, os policiais, que estavam de folga, foram conduzidos à 1ª Delegacia Territorial (DT), nos Barris, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio contra Gervásio, e por porte ilegal de arma de fogo e de documento falso contra Adilson.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o envolvimento do soldado Ramon no episódio não ficou configurado, o que será esclarecido com o processo de apuração.

No interior do veículo, foi apreendida uma pistola calibre 380. Mais duas pistolas 380 foram apreendidas no cofre da casa de show, uma destas pertencente à PM e que estava sob a guarda de Ramon.

Os soldados foram encaminhados à Corregedoria da PM para serem ouvidos e ficarão custodiados na Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP), localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Além do inquérito regular que será realizado pela Polícia Civil, a Polícia Militar, através da Corregedoria, informou que vai apurar administrativamente o caso.

Bar diz que policiais burlaram segurança

No início da noite, o 30 Segundos Bar divulgou, por meio de sua página no Facebook, nota de esclarecimento sobre o ocorrido. Segundo a nota, os três policiais foram revistados na entrada do baro e foi constatado que dois deles estavam armados.

"Imediatamente, nosso chefe de segurança procedeu conforme as normas da Polícia Federal, recolhendo os equipamentos ao cofre e cadastrando-os no livro de registro. Mesmo assim eles [os policiais] conseguiram burlar o sistema e adentraram com uma terceira arma", informou.

Conforme o estabelecimento, a briga entre os clientes, entre eles os três policiais, teve início por volta das 4h. De acordo com a nota, os policiais "dispararam um tiro, atingindo uma pessoa na perna - felizmente sem gravidade". Ainda de acordo com a nota do bar, essa foi a primeira confusão no estabelecimento desde sua inauguração, há quatro anos.

Confusão



O tumulto no 30 Segundos Bar aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 26, e, segundo a polícia, deixou quatro pessoas feridas, sendo que duas foram baleadas e dois seguranças ficaram feridos após serem atingidos por cadeiradas. A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência por volta das 3h30.

"Ao chegar no local, a PM foi informada de que os envolvidos e autores de disparos de arma de fogo teriam fugido em direção ao Parque Lucaia. A guarnição seguiu em diligências e conseguiu interceptá-los na Ceasa do Rio Vermelho e efetuou a prisão dos três, que foram identificados como policiais militares. A PM constatou ainda que Fernanda Mayan Abreu, 21 anos, com ferimento de arma de fogo na perna, acompanhava os policiais no interior do veículo", iformou, em nota, a Polícia MIlitar.

A motivação e circunstâncias da confusão ainda não foram esclarecidas pela polícia, que investiga o caso. Durante o tumulto, que aconteceu próximo a uma unidade da Polícia Militar (PM), um carro foi atingido por diversos disparos.

Os baleados foram identificados como Rafael de Brito Marques, de 29 anos, e uma jovem de prenome Fernanda, de 20 anos. Já os funcionários do bar que também se feriram são Oscar Calhal, 27 anos, e Marcel Silveira Mendes. Os quatro foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já receberam alta.

