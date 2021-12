Presos são transferidos de unidade do complexo penitenciário

Depois da invasão na Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Penitenciário localizado no bairro de Mata Escura, em Salvador, no domingo, dia 31, 14 detentos foram transferidos para outros dois presídios da rede na manhã desta segunda-feira, 1º. A operação ocorreu por volta das 6h30, segundo informações do major Júlio César, da Diretoria de Segurança Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Oito dos transferidos foram conduzidos à Cadeia Pública de Mata Escura, enquanto o restante do grupo foi encaminhado para o Conjunto Penal de Serrinha, distante cerca de 170 km de Salvador. Os criminosos que invadiram a unidade ainda não foram encontrados.

A tentativa de libertar os presos ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas, quando seis homens entraram no Complexo Penitenciário pela Avenida Gal Costa, para resgatar detentos que já estavam previstos para serem transferidos da unidade para outros presídios. Os bandidos chegaram pela mata que faz parte do complexo e renderam dois policiais militares que faziam a guarda. Explosivos também foram detonados pelos próprios detentos na parte interna do espaço prisional para auxiliar na fuga, mas as paredes conseguiram resistir às explosões.

De acordo com o major Júlio César, a investigação continua e todas as providências necessárias serão tomadas para que ocorrências desta natureza não voltem a acontecer. Um projeto está em andamento para que o Complexo Penitenciário esteja totalmente murado até o fim do ano. Enquanto isso, segundo o major, "modificações estruturais e investimentos já estão sendo feitos".

A UED abriga réus provisórios e condenados em regime fechado, além de internos sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

