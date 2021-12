Presos são transferidos após briga na Delegacia dos Barris

Vinte e cinco dos 98 presos da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do Complexo Policial dos Barris, em Salvador, foram transferidos após a briga que deixou quatro pessoas feridas dentro da carceragem no início da tarde desta quarta-feira, 27, segundo informações da Polícia Civil. Quinze detentos foram levados para o presídio de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e outros dez para a Unidade Especial Disciplinar (UED) no bairro da Mata Escura.

A briga aconteceu por volta das 13h30, após o encerramento do horário de visitas, que são feitas às quartas. Ainda não há informações sobre os motivos da confusão entre os detentos. A polícia suspeita, no entanto, que houve uma embate entre facções rivais formadas dentro da própria carceragem. Conforme os policiais, os presos utilizaram armas feitas manualmente durante a briga.

Além dos agentes da DTE, unidades da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil (COE) e policiais militares da Rondesp precisaram ser acionados para conter o tumulto. Cerca de 20 policiais participaram da ação.

<GALERIA ID=18104/>

Os quatro detentos que precisam ser encaminhados ao hospital foram Francival Gomes dos Santos, que teve ferimentos no braço e perna esquerda, Rogerio Lima da Silva, que sofreu ferimentos na perna direita e braço esquerdo, Adriano Silva Simões, com ferimentos múltiplos nas costas, ombros e cabeça, e Geovane Ferreira dos Santos, que sofreu ferimentos no pé, coxa e braço esquerdo.

Ainda de acordo com a polícia, todos os feridos foram encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foram medicados e liberados para retornarem à carceragem. Uma investigação foi aberta para identificar os causadores da confusão e se a briga teria mesmo sido causada por facções rivais. Todos os detentos serão ouvidos.

Segundo informações da Polícia Civil, o DTE tem capacidade para 30 presos, mas comportava 98 no momento da confusão.

adblock ativo