Presos ligados ao Bonde do Maluco fogem da Cadeia Pública de Salvador

Dezessete presos fugiram durante a madrugada desta sexta-feira, 13, da Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Eles fazem parte da facção Bonde do Maluco (BDM), segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia (Sinspeb), Geonias Santos.

De acordo com ele, é na Cadeia Pública de Salvador que acontece o maior índice de arremessos de objetos para dentro da prisão e que estes itens devem ter sido usados na fuga. Isso acontece por que não há fiscalização suficiente, devido à falta de funcionários, segundo o sindicalista.

"Eles recebem de tudo e, provavelmente, deveriam ter recebido várias serras que foram usadas para serrar as grades da cela", afirmou Geonias. Ele ainda destacou que as vistorias são realizadas esporadicamente. "Geralmente, acontecem a cada seis meses", disse.

Além disso, ele informou que as celas, que deveriam ter capacidade máxima para seis pessoas, comportam cerca de 20 presos.

O coordenador ainda disse que "os integrantes da facção BDM que fugiram são ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que, segundo informações, é o maior fornecedor de drogas das facções daqui da Bahia. Possivelmente, isso pode ser reflexo do ataque ao PCC que aconteceu recentemente nos presídios na região Norte do Brasil".

Em nota, a Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Saep) informou que a Rondesp, o Batalhão de Choque da Polícia Militar e o Grupamento Aéreo (Graer) já estão realizando as buscas dos foragidos e que o Batalhão de Polícia de Guarda vai apurar todas as circunstâncias em relação à segurança do perímetro da unidade.

Segundo o órgão, o Departamento de Polícia Técnica está fazendo uma perícia na cela e a Seap, por meio da Corregedoria, vai abrir ainda hoje uma sindicância para investigar os procedimentos de segurança da Cadeia Pública e todas as circunstâncias da fuga.

A Saep ressaltou que esta é a primeira fuga registrada, por que a Cadeia Pública de Salvador é uma unidade moderna inaugurada em maio de 2010.

>> Lista dos fugitivos da cadeia pública dia 13/01/2017

01- Alexandre Bento Ramos.c13

02-Clodoaldo Rocha Santos . 13

03- Claudilon Conceição da Paixão. c12

04-Jocivaldo dos Santos Sousa c13

05- Elenilson Gonçalves dos Santos c05

06- Ricardo Martins Batista Santos c06

07-Jorge Cardoso dos Santos cc13

08 Marcos Benedito Dultra dos Santos. c13

09-Uilian Santos Oliveira c13

10-Diego Veloso Brandão c14

11-Eddy Jackson Santos Nascimento. c14

12-Erico de Sousa Pinto.c14

13-Everto dos Santos Ferreira.c14

14 Jairo Borges de Jesus. c14

15-Jean Carlos Menezes. c14

16-Raimundo Silva Santos Júnior.c14

17-Jeferson Santos Silva c16

