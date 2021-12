Presos irmãos que fingiam vender água para assaltar coletivos

Dois irmãos que se passavam por vendedores de água mineral foram presos no momento que anunciaram o assalto dentro de um coletivo na noite desta quarta-feira, 14, nas imediações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na avenida ACM, em Salvador.

Os suspeitos Marcelo Lago dos Santos, 18 anos, e Maurício Ferreira dos Santos Júnior, 19 anos, estavam com um balde e com uma faca tipo peixeira dentro. Os policiais também encontraram com os dois porções de maconha e crack.

"É uma prática conhecida deste tipo de criminoso fingir ser ambulante”, declarou o coordenador do Gerrc, delegado Nélis Araújo.

adblock ativo