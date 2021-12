Presos irmãos envolvidos em assalto a banco em Salvador

Mais dois integrantes da quadrilha que assaltou a agência da Caixa Econômica Federal (CEF), da Caixa D'Água, em Salvador, na terça-feira, 5, foram presos e apresentados pela polícia nesta segunda, 11. Os irmãos Jadielson e Jeferson da Paixão Cerqueira, de 21 e 25 anos, que tinham mandado de prisão em aberto, foram capturados por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e apresentados à imprensa na sede da unidade, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

Apontado como o motorista da quadrilha, Jeferson foi preso na sexta, 8, assim que entrou na DRFR para saber o motivo de ter recebido uma intimação para comparecer à unidade policial. Poucas horas depois, uma equipe da DRFR capturou Jadielson, em sua residência, no bairro de Paripe.

A polícia está a procura de outros envolvidos no assalto. Jadielson e Jeferson estão custodadios no Complexo Policial da Baixa do Fiscal, à disposição da Justiça.



Comparsas



Segundo a polícia, Jeferson Tavares de Oliveira, comparsa da dupla, que também foi apresentado nesta segunda, e que aparece nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do banco, foi preso na terça, 5, portando uma pistola ponto 40, pertencente à Polícia Militar.

Ele foi capturado depois de invadir uma residência, no bairro Luis Anselmo, acompanhado de Nilton Barbosa Santos, suspeito de envolvimento no assalto à CEF, da Caixa D'Água.

No mesmo dia, Jurandi Bastos de Oliveira Filho e Geovani dos Santos Ferreira, também integrantes da quadrilha, foram encaminhados à Polícia Federal por uma guarnição da Operação Gêmeos da Polícia Militar, sendo autuados em flagrante por roubo. Ambos foram transferidos para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Luciano Bonfim Neres, também conduzido à Polícia Federal, como suspeito de participar no roubo à agência, foi ouvido e liberado.

adblock ativo