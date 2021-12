Presos homens que podem ter participado de morte de filho da delegada

Foram apresentados, na manhã desta quinta-feira, 6, quatro homens que podem estar envolvidos no assassinato do estudante Jair Rosado Nascimento, de 25 anos, filho da delegada da Polícia Civil, Líbia Rosado, na noite desta quarta-feira, 5, em Pituaçu. "Existe a hipótese de que pelo menos alguns deles tenham cometido o crime", disse o delegado titular da 18ª Delegacia em Camaçari, Nilton Borba.

Os possíveis envolvidos foram presos pela Guarnição do Setor de Missões Especiais (SME) da Polícia Militar na Gleba C, bairro de Camaçari e levados para a 18ª Delegacia por volta de 1h desta quinta-feira. Hebert Reis Solino, Idelfonso Vieira Caminha Neto, Sérgio Ricardo Bispo Souza e Cristian de Jesus Oliveira, todos com passagem por roubo, foram presos por volta das 23h desta quarta-feira após uma denúncia anônima, de que eles estariam passando uma mochila de um Fiat Punto preto para um Renault Sandero vermelho.





De acordo com o sargento Fernandes, chefe do SME, os dois carros, um Fiat Punto (placa JRR-3608) e um Renault Sandero vermelho, cuja placa GDM-1717 foi trocada, foram roubados em Salvador. Ele afirmou ainda que três dos suspeitos, Hebert Reis, Sérgio Ricardo e Cristian de Jesus estavam soltos pelo indulto de Natal.



Ainda de acordo com as informações da 18ª Delegacia, no imóvel alugado por Idelfonso, foram encontrados 410g de maconha, além de um revólver calibre 32 com numeração raspada e 93g de cocaína. A polícia também apreendeu sete cápsulas de cocaína que estavam com Idelfonso.

Depois de concluírem diligências juntamente com policiais militares, os homens ficarão presos em Camaçari, onde foram autuados em flagrante por assalto, receptação e adulteração de veículos e tráfico de drogas. De acordo com o delegado Nilton Borba, a 18ª ficará encarregada de investigar o crime de roubo de carros, enquanto a 9ª Delegacia investigará o homicídio.



Cristian foi condenado em 2008 por latrocínio. Ele fazia parte do grupo responsável pela morte do policial civil Yan Mílton de Oliveira Souza, 33 anos – baleado em 2 de julho de 2007, na Pituba.

Latrocínio – O crime aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira, 5, na Avenida Pinto de Aguiar. O estudante de administração foi morto depois de sofrer uma tentativa de assalto quando estava parado na sinaleira, em frente ao campus da Universidade Católica do Salvador (Uscal), onde estudava e iria renovar a matrícula.



Segundo testemunhas, três homens a bordo de um carro preto pararam ao lado do veículo que o estudante dirigia, um Cross Fox amarelo de placa NTP-7421, e tentaram forçar a porta. Como não conseguiram abrir, um dos homens atirou em Jair e fugiu em seguida.



O disparo atingiu o estudante no rosto, que não resistiu e morreu no local. Jair Rosado era filho da delegada da Polícia Civil Líbia Rosado, que já trabalhou nas delegacias de Brotas e do Bonfim e, atualmente, está lotada na Piedade.



*Com redação de Clarissa Rios | A TARDE On Line

