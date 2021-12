Presos fazem manifestação na penitenciária de Salvador

Presos do Complexo Penitenciário de Salvador, Penitenciária Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, na capital baiana, realizam protesto nesta quinta-feira (28), no pátio da instituição. O problema começou depois que a paralisação de agentes penitenciários impediu as visitas aos detentos.

Soldados da polícia militar estão do lado de fora da penitenciária, de prontidão.

Mais cedo, os agentes também fizeram manifestação pelo aumento da mão de obra. A direção do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia informou que os funcionários "não receberão nenhum preso na unidade, independentemente da origem".

A situação em Mata Escura também teve, pela manhã, movimento de parentes impedidos de entrar pelos agentes.



A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) nega que esteja ocorrendo qualquer manifestação de presos dentro do presídio. Sobre a paralisação dos agentes penitenciários, a secretaria alega que está em processo de contratação dos aprovados no último concurso.

