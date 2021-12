Presos escoltados pela PM cantam "atirei o pau no gato"

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra 11 homens escoltados por uma viatura da Polícia Militar (PM) enquanto cantam a cantiga popular "Atirei o pau no gato". Eles aparecem rendidos com as mãos na cabeça e caminhando em fila indiana com o carro da PM ao lado.

A assessoria de comunicação da PM informou, por meio de nota, que o vídeo já foi disponibilizado para o comando da unidade da área, 37ª CIPM. Uma apuração preliminar foi iniciada com a finalidade de esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

A cena foi filmada por um morador e o vídeo postado no YouTube nesta terça-feira, 1º. Não há informações de quando o fato aconteceu, mas pelos estabelecimentos comerciais que aparecem nas imagens é possível identificar que o registro foi feito no bairro da Santa Mônica, em Salvador.

Apesar da ação acontecer durante o dia, os estabelecimentos comerciais estão fechados no momento da filmagem. A Polícia Militar informou que o fato está sendo investigado.

