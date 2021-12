Presos em regime semiaberto vão integrar o quadro de funcionários da Saeb

Cerca de 30 presos do regime semiaberto vão integrar, a partir do dia 11 do próximo mês, o quadro de funcionários da Secretaria de Administração do Estado (Saeb) .

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o objetivo da iniciativa é estimular a inserção de apenados (pessoas que cumprem pena) no mercado de trabalho e ressocializar os detentos para a redução da reincidência no crime.

Com esta a ação, eles terão a remição de pena em 1 dia pata cada 3 dias trabalhados. Uma percentagem de 75% salário será destinado a família e os outros 25% serão depositados em uma poupança, para que seja entregue ao condenado quando ele estiver em liberdade.

Ainda conforme o TJ-BA, o trabalho dos detentos será acompanhado por uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos.

