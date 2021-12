Presos dois suspeitos da chacina de Mussurunga

Leia também:

Dois supostos integrantes do grupo que executou sete trabalhadores, sábado, 7, à noite, em Mussurunga, já estão presos, segundo fontes da Polícia Civil. E pelo menos outros seis, dos 12 que teriam participado da matança – a exemplo dos traficantes Jerry Adriani Correia de Souza, 21 anos, e o parceiro de apelido Aladin, estão identificados e são procurados, segundo investigadores da capital. Segundo policiais que investigam o caso, um homem de prenome Alan, e outro conhecido como Fuinha, foram apontados por testemunhas e já têm prisões decretadas.



Alan seria um ex-detento, pois já cumpriu pena por tráfico de drogas. Ele, porém, nega participação nas mortes, segundo as fontes, enquanto Fuinha admitiu ter presenciado os parceiros matarem as sete pessoas e baleado outras duas. Mas, diz que não atuou na matança.



A delegada Inalda Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios (DH), recusou-se a dar detalhes sobre a suposta elucidação parcial do caso. Disse apenas que “as coisas estão andando satisfatoriamente, na mesma direção inicial”. Ou seja, um evento criminoso motivado por vingança, contra outro grupo liderado pelos traficantes Carlinhos e Tuca.



Apesar de os foragidos já terem conhecimento da prisão dos parceiros – pois a informação é de conhecimento público em Mussurunga –, a delegada alegou que “revelar detalhes prejudicará as investigações”.



CHACINA EVITADA – No entanto, entre policiais, surgiu, nesta terça, a conversa de que a chacina poderia ter sido evitada: entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, um grupo liderado pelo traficante conhecido como Carlinhos tentou matar Jerry Adriani, deixando-o baleado na perna.



Adriani, também chamado Binho, deu entrada no Hospital Menandro de Faria (Estrada do Coco), a polícia teria sido avisada, mas não averiguou. À tarde, após receber alta e voltar à comunidade Yolanda Pires, contam testemunhas, Jerry Adriani teria reunido o grupo e mandado invadir a área rival para se vingar.



PAU DA LIMA – A polícia não evoluiu em relação ao assassinato de Michael Silva, o Zoinho, durante ataque que deixou dez pessoas feridas, na noite de domingo, no interior do Bar Altas Horas. O crime, que por pouco não se concretizou em mais uma chacina, foi realizado por um grupo que ocupava um Fiat Palio. A polícia afirma que ainda não identificou os criminosos, nem localizou o carro visto por testemunhas.

