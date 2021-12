Presos assaltantes que mataram PM no bairro do Saboeiro

Anderson Miranda Lima, de 27 anos, e Israel Fagundes de Santana, o 'Bride', 20 anos, suspeitos de participar do latrocínio do policial militar Apolinário Manuel Bonfim Neto, morto no bairro do Saboeiro, no dia 23 de setembro, foram presos na tarde da última quarta-feira, 29, na localidade da Baixa do Silva, em Cosme de Farias. Eles tinham mandado de prisão em aberto expedido pelo Plantão Judiciário. A dupla foi apresentada pela polícia na manhã desta quinta-feira, 30.

A dupla cometeu o crime junto com os assaltantes Diego Silva Santos, o 'Cabeça', 27, preso no dia 27 de setembro, em Valença, por policiais da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), e Janderson dos Santos Silva, o 'Catinga', que está sendo procurado.

De acordo com o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), Apolinário foi assassinado depois de ser reconhecido como policial pelos assaltantes. O latrocínio aconteceu numa empresa de instalação de som de carro, onde o PM fazia reparos no som do seu veículo. Os criminosos renderam funcionários e clientes anunciando o assalto. O soldado chegou a ser levado para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Anderson e Israel já têm passagens por roubo e tráfico de drogas e serão encaminhados ao sistema prisional.

