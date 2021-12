Preso um dos suspeitos de matar transexual com 25 facadas

A polícia apresentou nesta sexta-feira, 13, um dos suspeitos de matar a transexual Itamar Sena Passos, de 34 anos, conhecida como Keith, com 25 facadas, no dia 24 de fevereiro, em Santa Luzia do Lobato. Yakko Samuel dos Santos Alcântara, o "Camundongo", 18 anos, foi preso na quarta-feira, 11, em um sítio, em Vilas do Abrantes. Outros dois suspeitos ainda são procurados pela polícia.

De acordo com o delegado Guilherme Machado, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Yakko confessou ter assassinado "Keith" porque descobriu que ela teria feito um trabalho contra ele numa casa de Candomblé. A polícia, porém, trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas entre traficantes. Yakko e Keith mantiveram um relacionamento amoroso por dois anos.

A polícia apurou que Keith teria perdido uma mochila com R$ 5 mil, em espécie, e 450 gramas de cocaína, numa abordagem policial. A ação aconteceu em 21 de fevereiro, na região do Retiro, três dias antes de sua morte. Yakko nega esta versão.

Para o delegado, a motivação do crime só será esclarecida com a prisão dos comparsas de "Camundongo".

O Crime

Na noite do dia 24 de fevereiro, Keith estava em sua residência com dois amigos quando foi surpreendido pelos acusados. A presença das testemunhas não intimidou o trio, que esfaqueou a vítima em seu quarto.

A faca utilizada para cometer o homicídio foi localizada pelos polícias e encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciada.

Yakko foi encaminhado à Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde ficará à disposição da Justiça criminal.

