Preso trio suspeito de assalto no Jardim dos Namorados

Três assaltantes suspeitos de clonar carros e praticar sequestros relâmpagos foram presos depois de assaltar um grupo de pessoas no Jardim dos Namorados na última sexta-feira, 4. Eles foram apresentados nesta segunda-feira, 7, pela delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba).

Um motociclista presenciou o assalto e acionou uma viatura da 39ª CIPM/Boca do Rio, enquanto seguia os homens. O carro onde estavam, um Fox branco, foi interceptado na avenida Paralela pela PM, que atirou nos pneus do veículo. No interior do carro, além de vários aparelhos celulares, foi apreendida uma pistola calibre 380.

Lucian Dias Santos, 26 anos, Ronivaldo Silva de Oliveira, 28 anos, e Gustavo Nascimento Carquejo, 19 anos, foram autuados por porte ilegal de arma, assalto mediante sequestro, e adulteração de sinais identificadores de carro.



Reincidência

Segundo a delegada Maria Selma, já havia registro de ocorrências na região da Pituba, Costa Azul e orla, na qual o Fox branco era mencionado.

A delegada disse ainda que as investigações já revelaram que os três homens, nos últimos nove dias, já praticaram crimes em quatro cidades do interior: Feira de Santana, Alagoinhas, Jequié e Vitória da Conquista. Rosivaldo de Oliveira foi liberado pela justiça há nove dias do Presídio de Feira de Santana (109 km de Salvador) depois de cumprir pena de três anos por assalto.

