Preso trio que assaltou lotérica em mercado na Garibaldi

Três assaltantes que participaram de um roubo a uma casa lotérica de um supermercado na Garibaldi, na manhã desta terça-feira, 24, foram presos por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil. Um quarto criminoso morreu no confronto e o quinto envolvido conseguiu escapar do cerco policial e está sendo procurado pela polícia.

Daniel Santos Moreira, Valdemir Bispo dos Reis, Jeanderson Brito de Aguiar Santos e Sávio Profeta Chaves assaltaram o estabelecimento, localizado no interior de um supermercado, na Avenida Anita Garibaldi, e foram interceptados pela polícia quando fugiam em um veículo Corsa, de placa SMM-6285, e um Fiat Stillo, de placa JQX-5212.

O Corsa colidiu com outro veículo que passava pelo local e os assaltantes atiraram no motorista do carro, que ficou ferido no ombro e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde Sávio também está internado depois de ser alvejado na perna.

Com Valdemir e Daniel, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, municiados. O quinto assaltante fugiu levando uma pistola.

Segundo o diretor do DHPP, delegado Jorge Figueiredo, os empregados da lotérica assaltada e o dono do estabelecimento, que se comprometeu a levar as imagens do circuito interno de segurança da loja, são aguardados para prestar depoimento ainda nesta terça-feira, 24, na sede do departamento, na Pituba.

Antecedentes

Jeanderson também chegou a ser socorrido depois de ser baleado na troca de tiros, mas não resistiu aos ferimentos. Ele respondia a três inquéritos policiais: em 2005 foi preso por tráfico em Feira de Santana, em 2006, por roubo, pela equipe da 25ª DT/Dias D'Ávila, e, em 2008, também por roubo, em Santo Antônio de Jesus.

Já Valdemir foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), em 2004, por agredir a mulher, em 2005 por se envolver em uma briga durante a Festa da Conceição da Praia, em 2009 foi conduzido para a 10ª DT/Pau da Lima por suspeita de roubo, em 2011 foi preso depois de se envolver em uma confusão com policiais, em Saubara.

No ano de 2013, Valdemir foi encaminhado duas vezes à DT/Santo Amaro por ameaçar policiais que o autuaram por poluição sonora, infração novamente cometida por ele em 2014, ainda em Santo Amaro. Daniel e Sávio ainda não tinham passagens pela polícia.

adblock ativo