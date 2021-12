Preso traficante que matou rival em Fazenda Coutos

O traficante Caíque Bruno de Almeida Calmon, 19, foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 10, no Hospital do Subúrbio, acusado de assassinar a tiros e a golpes de facão, o também traficante Rafael Oliveira de Jesus, de 26 anos, no domingo, 8.

De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), o crime ocorreu no interior de um sítio onde Caíque e mais dois comparsas, conhecidos apenas pelos nomes de "Camilinho" e "Rilson", enterraram o corpo em um matagal próximo.

Informações coletadas na região levaram os policiais ao traficante, que estava hospitalizado em virtude de uma facada que recebera no pé durante briga ainda não esclarecida.

Ainda segundo a polícia, o crime foi motivado pela disputa por pontos de venda de droga naquela região. Caíque foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF) e já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O delegado Odair Carneiro, titular da DHM, vai solicitar a prisão preventiva dos outros dois envolvidos, que estão sendo procurados pela polícia.

