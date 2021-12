Preso traficante foragido que matou usuário de drogas

Leudemar Paixão Filho, o "Leuzinho", 22 anos, foi preso na terça-feira, 3, por policiais militares do Esquadrão Águia, na estação de metrô de Matatu de Brotas. Leudemar tinha um mandado de prisão em aberto pelo homicídio de Pedro Leonardo Santos Oliveira, de 19 anos, em março de 2014 na localidade do Boiadeiro, em Plataforma.

De acordo com o delegado Jamal Youssef, titular em exercício da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homicídio de Pedro foi motivado por dívida de drogas. A polícia também investiga a participação de "Leuzinho", líder do tráfico na localidade do Cabrito de Baixo, no Lobato, em outros homicídios na região do Subúrbio Ferroviário.

Foragido da 22ª Delegacia Territorial (DT\Simões Filho), desde junho de 2014, onde estava preso por roubo e porte ilegal de arma, Leudemar era procurado do DHPP e sua foto estava no aplicativo do Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP), da Polícia Civil.

Com passagem por tráfico de drogas, Leudemar foi encaminhado à Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. O mandado de prisão foi expedido pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

