Preso traficante acusado de matar sobrinha de Léo Kret

Líder do tráfico na localidade do Barro, no bairro de Pernambués, Ismael Carlos Duarte dos Santos, o Pezão, já está no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Pezão, que é acusado do assassinato de Franciele Gomes de Souza, de 6 anos, sobrinha da ex-vereadora Léo Kret, em outubro de 2013, foi preso no sábado, 2.

O criminoso, de 24 anos, foi detido com um revólver calibre 38, por policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), juntamente com o traficante Bruno dos Santos Melo, 21, e sua companheira Jucicleide Silva de Cerqueira, 18.

Na casa de Bruno, os policiais apreenderam uma balança de precisão, encaminhada à perícia junto com a arma apreendida com "Pezão", cujo mandado foi expedido pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Bruno e Jucicleide foram autuados por associação ao tráfico.

De acordo com a delegada Clelba Regina Teles, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), "Pezão", que já tem passagem por tráfico de drogas, também é responsável pelos homicídios dos traficantes rivais Tiago Jesus dos Santos e Luciano do Carmo dos Santos, o "Dogão", assassinados a tiros, em 17 de junho, na localidade da Baixa do Manú. "Pezão" foi autuado por porte ilegal de arma e associação ao tráfico.

