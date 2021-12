Preso terceiro envolvido em morte de membro dos 'Imbatíveis'

O terceiro envolvido na morte do integrante da torcida organizada do Vitória "Os Imbatíveis" foi preso nesta terça-feira, 3, no Lobato. Jonas de Sousa Santos, 23, tinha mandado de prisão em aberto e foi encontrado na Rua João Rodrigues Mendes.

De acordo com a polícia, ele, que é puxador da Torcida 3º Distrito do Bahia, tinha rixa com Lucas dos Santos Lima, o "Chapolin", de 35 anos, há três anos. Segundo a polícia, Jonas confessou o crime.

Dois amigos dele, Assiel de Jesus Ramos, 21, e Daniel Jesus de Souza, 20, também participaram do homicídio. Os três foram a loja de suplementos nutricionais da qual Chapolim era sócio no dia 25 de abril. Eles chegaram em um carro alugado por Assiel no dia anterior. A arma usada não foi localizada.

Assiel e Daniel já estão presos.

