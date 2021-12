Preso suspeito que capturou mulher em supermercado e prendeu em porta mala

Um homem foi preso após sequestro relâmpago de mulher no estacionamento do Hiperbompreço do Iguatemi neste sábado, 23. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Osmar da Silva Dias prendeu a vítima no porta malas de um veículo e tentou sacar dinheiro na conta dele.

Ele saiu da região do Iguatemi e seguiu até um supermercado em Lauro de Freitas, onde tentou usar os cartões da vítima. Mas o sistema bancário exigia a comprovação biométrica. Então, ele voltou para pegar a mulher, que continuava no porta mala.

Ao sair do veículo, ela conseguiu chamar a atenção de pedestres e de policiais que faziam ronda na região. Osmar fugiu e foi perseguido por uma viatura da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lauro de Freitas).

Ele foi detido e autuado em flagrante por extorsão. Osmar usou uma faca no crime.

