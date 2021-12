Preso suspeito de triplo homicídio no Rio Vermelho

Um homem apontado como autor de três mortes no dia 21 de maio, foi preso por uma equipe da Polícia Militar no bairro do Rio Vermelho no sábado, 8, e apresentado à imprensa na tarde desta quarta-feira, 12.

De acordo com a Polícia Civil, Ramon de Jesus Silva esteve envolvido no assassinato de Diego Fonseca dos Santos, Marco Antonio Oliveira Spínola e Alexsandro Santos de Jesus, mortos a tiros próximo a um condomínio na região do Lucaia, no Rio Vermelho. Ele já era investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos pelas mortes e envolvimento com o tráfico de drogas.

No momento da abordagem, Ramon portava um revólver calibre 38 com 17 munições, 42 pinos de cocaína e uma quantidade de maconha prensada, prontas para comercialização, além de R$ 158, telefones celulares e grande material utilizado para embalar drogas.

Após ser apresentado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ramon foi encaminhado para o sistema prisional, onde responderá pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

