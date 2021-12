Preso suspeito de tentar comprar celular com notas falsas

Thiago Limeira dos Santos foi preso na noite desta sexta-feira, 16, no bairro da Piedade, em Salvador, após tentar comprar um celular na internet com notas falsas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito estava com dez notas de cem reais para comprar o aparelho, que custava R$ 500, no site de vendas OLX.

Ainda de acordo com a polícia, ele marcou o encontro com a dona do smartphone, no Shopping Piedade, para efetuar a compra. Quando a venda foi finalizada, ela percebeu que as cinco notas estavam com o mesmo número de série (AA014446121).

Após notar que o dinheiro era irregular, a vítima saiu do estabelecimento e pediu apoio de uma equipe do 18ª Batalhão da Polícia Militar (CIPM/Pelourinho).

Em seguida, os policiais abordaram o suspeito e recuperaram o celular. Com ele, ainda foram encontradas mais cinco notas falsas. Thiago Limeira foi apresentado na Polícia Federal.

