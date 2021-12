Preso suspeito de roubar lotérica no Rio Vermelho

Um suspeito de ter participado do roubo a uma casa lotérica no Rio Vermelho foi preso na na madrugada desta sexta-feira, 5, por policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 12ª CIPM. Ele foi encontrado com uma sacola com R$ 700, além de um pé de cabra utilizado para arrombar o estabelecimento comercial.

Um outro criminoso, que também participou da ação criminosa, conseguiu fugir. Guarnições da 12ª CIPM realizaram rondas na região para prendê-lo, mas não foi localizado.

O suspeito e o dinheiro recuperado pela PM, juntamente com o material apreendido, foram apresentados na Central de Flagrantes, no Iguatemi. A polícia civil irá investigar o crime.

