Preso suspeito de roubar cães em condomínio em Piatã

Um homem suspeito de ter roubado quatro cachorros da raça shih tzu avaliados em aproximadamente R$ 1.500 à R$ 4.500 na última quarta-feira, 15, em um condomínio fechado no bairro de Piatã, foi preso nesta sexta-feira, 17, no bairro de Periperi. Identificado como Marcelo Silva Menezes, 31 anos, os suposto 'adestrador' responderá em liberdade por não ter antecedentes criminais.

De acordo com o delegado titular da 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã, Antonio Carlos Magalhães Santos, o suspeito foi ouvido nesta manhã e confessou o roubo dos animais. O delegado confirmou que a dona e os cães ainda estão na delegacia e aguardam liberação.

A história

Para ter acesso ao condomínio onde a proprietária dos animais mora, Marcelo Silva Menezes fingiu trabalhar com adestramento.

O roubo aconteceu na última quarta-feira, 15, quando o suspeito saiu para passear com os cachorros no condomínio e não retornou mais. Ele foi contratado por um site de anúncios online e se identificou para as vítimas como Marcelo. Ele cobrou R$ 700,00 pelo serviço e chegou a receber o adiantamento de R$ 350,00.

"Ele pediu para descer primeiro com outros dois cachorros (de raças diferentes). Em seguida, pegou os quatro (shih tzu). Quando deu 11h e ele não tinha retornado, nós tentamos contato pelo WhatsApp, mas ele visualizava e não respondia nada. Logo após, nós tentamos ligar, mas só deu caixa de mensagem", disse Daniele Sales, prima de Aldair Souza, dona dos cães.

Elas perceberam o furto quando consultaram as imagens das câmeras de segurança do prédio. "Vimos que ele passa pelo portão do condomínio e vai para a rua", disse Daniele, explicando que o combinado era ficar dentro do prédio.

A prima ainda conta que a dona dos animais precisou ser hospitalizada devido ao susto. "A pressão dela alterou muito e ela ficou sob efeito de calmante".

Ainda de acordo com ela, o suspeito aparentava ter entre 30 e 32 anos e informou que residia no bairro do Uruguai.

As vítimas chegaram a acompanhar parte do serviço de adestramento que o acusado fez dentro da casa delas e não desconfiaram quando o homem pediu para descer com os cachorros. "Ele não parecia ser uma pessoa que jamais iria fazer isso com a gente", lamentou.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

