Preso suspeito de participar de assalto que acabou com um PM baleado

Um suspeito de envolvimento no assalto a ônibus, quando um PM foi baleado, foi preso na noite desta segunda-feira, 29, em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, moradores da região relataram para uma viatura que fazia ronda no local que um dos envolvidos no crime estava no bairro.

Carlos Henrique Santos Ferreira foi preso na via pública. Ele contesta a informação e disse que foi detido dentro do colégio onde estuda. O suspeito também nega que tenha atirado no policial militar. Ele afirma que não estava armado e alega que o disparo pode ter sido feito pelo adolescente, que foi apreendido, e um comparsa identificado como Neguinho, que está foragido.

Carlos Henrique disse que ficou responsável por recolher os objetos dos passageiros, o que acabou não fazendo, já que houve troca de tiros entre o PM e os bandidos logo após o assalto ser anunciado no viaduto que dá acesso à BR-324, nas imediações do Shopping Bela Vista.

No confronto, o PM e o adolescente foram baleados. O policial foi levado para o Hospital do Subúrbio, na Estrada Velha de Periperi, e o jovem para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece.

O policial do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerc), Elder Santana, contesta essa versão apresentada por Carlos Henrique para a imprensa. De acordo com ele, durante depoimento, o rapaz confessou que teria atirado no PM.

