Preso suspeito de participar da morte adolescente

Apontado pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Luciano Oliveira dos Reis, de 23 anos, suspeito de participar do assassinato do adolescente Igor Vieira Souza, de 16 anos, foi preso em Mussurunga na segunda-feira, 13.

A vítima foi morta na noite do último domingo, 12, na localidade de Vila Verde, também em Mussurunga, após ter dado o "grito de guerra de uma fação rival", dentro de um ônibus.

Ele foi detido na rua Raul Seixas e autuado em flagrante após ação conjunta das polícias Civil e Militar. Além dele, outras duas pessoas são suspeitas de ter matado o adolescente. Elas foram identificadas pelos prenomes Railson e "Zoio". O mandante do crime teria sido o traficante conhecido como "Bira" ou "Mídia". Os três estão sendo procurados.

Luciano foi encaminhado para o Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura.

O caso

Segundo as investigações, Luciano cometeu o crime com a ajuda de outros dois comparsas, que obrigaram Igor e seus colegas a descerem do ônibus, para, logo em seguida, espancar os garotos com socos e coronhadas.

Os amigos do adolescente conseguiram fugir, mas Igor, que ainda foi levado para um matagal e agredido com tijolos, não resistiu e morreu.

