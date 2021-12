Preso suspeito de matar sobrinha de Léo Kret

Um dos traficantes apontados como participantes do tiroteio que matou (com uma bala perdida) Franciele Gomes de Souza, 6 anos (sobrinha da ex-vereadora e dançarina Léo Kret) foi preso enquanto dormia na casa da mãe. Leonardo Santos de Santana, 26, o Léo, foi capturado por policiais da 6ª DT na manhã desta quarta-feira, 20, na Praça Capelinha, na Candeal de Brotas.

Ele estava escondido no imóvel desde outubro. A criança morreu após ser baleada no peito durante uma festa de aniversário no bar do avô, no Alto do Cruzeiro, em Pernambués.

Negou autoria

Léo confessou que no dia do crime saiu com Laíre Luiz Araújo dos Santos, o Lare ou Arial, 21, para matar Emerson Carlos Oliveira de Souza, o Poio, 20. "Nós subimos para pegar Poio, do bando de Babalu. Sou rival de Babalu. Subi na intenção de matar. Mas eu não estava armado. Foi Lare quem atirou. Quando ouvi os disparos, corri de medo".



Babalu é o apelido do traficante Luciano Silva dos Santos, 26, que lidera de dentro do presídio o tráfico de drogas na localidade da Horta, em Pernambués. "É a guerra de Pernambués. Rivalidade entre o Barro e a Horta. A gente não se bate com eles da Horta. E, se eles pegarem a gente, matam também. Se a gente pegar eles, é daquele jeito", disse Léo, sobre o motivo alegado para querer matar Poio.

No entanto, ele negou pertencer a algum grupo. Segundo a polícia, Léo e Arial fazem parte do bando liderado pelo traficante Ismael Carlos Duarte dos Santos, o Pezão, que domina o tráfico na localidade do Barro e está solto. Léo é foragido da Colônia Lafaiete Coutinho desde abril, quando foi beneficiado pelo indulto de Páscoa.

