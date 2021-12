Preso suspeito de matar pedreiro a facadas em Matatu de Brotas

Um homem de prenome André foi conduzido na tarde desta terça-feira, 6, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, em Salvador, suspeito de matar a facadas o pedreiro José Antônio dos Santos Filho, 50 anos, o Zé, no último dia 30 de maio.

Ele foi detido por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) após denúncia de populares. O corpo da vítima foi encontrado dentro da casa de número 177, da rua Luís Anselmo, em Matatu de Brotas, na tarde da quinta, 1º, por um sobrinho.

“Ele ficou dois dias desaparecido. Aí meu pai pediu para eu vir aqui na casa dele. Quando entrei, vi pegadas de sangue na sala, aí fui no quarto e ele estava caído no chão”, contou um adolescente de 16 anos.

Segundo o familiar, o tio agrediu o suspeito com uma paulada na cabeça, no domingo, 28, depois de levar uma bolada, enquanto bebia com amigos, no Beco do Oitenta. Após a agressão, o homem prometeu se vingar.

