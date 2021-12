Preso suspeito de matar mulher em passarela na região do Iguatemi

Ednaldo dos Reis Mercês, suspeito de matar Lucigleide Maciel de Jesus, de 48 anos, na passarela que liga o Shopping da Bahia à rodoviária de Salvador na noite de sexta-feira, 5, foi preso no início da tarde desta segunda, 8, no bairro da Saramandaia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ednaldo era condenado pela Justiça por outros crimes, mas respondia em liberdade. Ele foi capturado por policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués).

Segundo a SSP, o comandante da 1ª CIPM, major Sérgio Mercês, informou que a vítima era conhecida como 'Tia Gleide' e estava em dívida com os traficantes locais.

Instrumento perfurocortante

O crime aconteceu no final da passarela sentido rodoviária, nas imediações das barracas dos ambulantes. Lucigleide foi assassinada com golpes de um instrumento perfurocortante. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada, mas 'Tia Gleide' já tinha morrido.

adblock ativo