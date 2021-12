Preso suspeito de matar marido de Nem Gorda

Max Luís Souza Peixoto, de 30 anos, é investigado pela Polícia Civil como o autor da morte de Alex Brito das Neves, 26, o Grilinho, marido de Nem Gorda, na noite de terça-feira, 8, na Rua Almirante Tamandaré, em Paripe. Ele foi preso, na quarta, 9, na Rua 14 de Setembro, em Paripe - na localidade do Bate Coração -, a poucos metros do local do crime.

Policiais militares da Rondesp RMS chegaram até ele após denúncias. Um revólver calibre 38, um colete à prova de bala, munições e uma quantidade de drogas foram apreendidos com Max.

"Os policiais estavam fazendo um trabalho de investigação na Ilha de São João, em Simões Filho, e foram informados que ele estava lá [em Paripe]. Houve a informação que ele seria o responsável pela morte dessa pessoa", revelou o major César Albuquerque, comandante da Rondesp RMS, afirmando que Max atua no tráfico de drogas na Ilha de São João e no Bate Coração.

Conduzido à 5ª Delegacia de Periperi, ele foi autuado em flagrante pelo delegado Nilton Borba, por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios (DHPP). Max negou o homicídio.

"Há indicativos. Mas a investigação está se processando. A arma já foi para a perícia e vai ser feita a comparação com os projéteis que foram encontrados no corpo da vítima", declarou o delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/BTS).

Ausência no sepultamento

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, Grilinho foi executado com tiros de pistola calibre 380. No entanto, no local do crime, também foram encontrados projéteis de revólver calibre 38.

Maria Lúcia dos Santos Gomes, 40, a Nem Gorda, sequer esboçou reação ao saber da morte do marido Grilinho e ao ser perguntada se desejaria comparecer ao sepultamento. O comportamento tem explicação. Segundo a diretora do Presídio Feminino, Luzmarina Ferreira, Maria está em profundo estado de depressão desde que retornou à cadeia, em de janeiro de 2014.

