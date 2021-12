Preso suspeito de matar jovem após assalto a ônibus na Paralela

O açougueiro Antônio Carlos da Silva, de 28 anos, o Negão, alegou que agiu em “legítima defesa”, ao esfaquear e matar o servente Enéas Santos Santana, 21, após roubar passageiros de ônibus, na manhã do sábado passado, na avenida Paralela, em Salvador.

Ele foi preso por policiais militares da Operação Gêmeos, na manhã desta quarta-feira, 24, no Aquidabã, após denúncia de populares. Negão estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

“Minha intenção não foi tirar a vida dele, não. Sei que o que fiz foi errado, vou pagar pelo que fiz. Mas sei que a vida dele não posso trazer de volta”, argumentou Negão, ao declarar arrependimento.

Ataque

Enéas Santos foi esfaqueado três vezes após seguir o suspeito e tentar reaver os pertences de alguns passageiros do ônibus da Integra Salvador Norte, que fazia a linha Estação Mussurunga-Barra. O crime foi cometido na passarela de acesso a um shopping da região.

Negão afirmou que, durante o roubo aos outros passageiros, não levou nada de Enéas por acreditar que ele também seria envolvido com a criminalidade.

“Não roubei nada dele. Não entendi por que saiu atrás de mim. Quando estava lá em cima [passarela] correndo, ele veio correndo atrás. Eu disse: ‘Volte, volte rapaz, volte’. Ele me alcançou e me jogou um bloco, feriu o meu braço esquerdo. Me defendi duas vezes, achei que tinha dado uma facada só”, declarou o açougueiro.

Foi para a praia

Negão foi apresentado, na tarde desta quarta, na sede da Polícia Civil, na praça da Piedade, pelo delegado José Nélis, do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos, e pelo capitão da Polícia Militar Edemilson Santos, da Operação Gêmeos.

“Após o crime, ele foi para a praia de Itapuã, passou por Canabrava e ficou perambulando pela rua. Ele confessou o crime, mas alegou legítima defesa e, depois, disse que pensou que a vítima fosse roubá-lo”, disse Nélis.

Segundo ele, há oito meses Negão esfaqueou um ex-colega de trabalho e foi demitido por justa causa do Atacadão Mil Carnes, no Politeama. Ele já tinha diversas passagens por roubo.

