Preso suspeito de matar funcionária de escola na Boca do Rio

O suspeito de um homicídio foi preso nesta quarta-feira, 4, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fábio Marcos Costa de Novais, conhecido como "Fabão", seria o autor da morte de Joy Soares da Silva, que era funcionária da escola Magister, na Boca do Rio. O crime foi cometido no dia 8 de março deste ano.

Ele possuía mandado de prisão em aberto e era investigado por outros assassinatos. No momento da prisão, o homem estava com uma pistola calibre 40, carregador, munições e uma porção de maconha. Equipes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da 34ª Delegacia Territorial (DT/Portão) chegaram até o suspeito por meio de uma denúncia anônima.

Além de Fabão, também foram presos Leonardo Silva Nascimento Oliveira e Joseilson Jesus dos Santos, que faziam parte da mesma quadrilha. Os três foram apresentados na 34ª DT.

Leonardo e Joseílson também foram presos e apresentados na delegacia (Foto: Divulgação | SSP-BA)

